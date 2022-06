Candlelight Open Air : Cinquième symphonie de Beethoven à bougie, 26 août 2022, .

Candlelight Open Air : Cinquième symphonie de Beethoven à bougie

2022-08-26 – 2022-08-26

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



L’été arrive et les Candlelight Open Air sont de retour ! Marseille vous ouvre les porte du Cloître, un lieu d’exception à la hauteur des spectacles qui y sont présentés. Cette fois-ci et pour la première fois, ce sont les notes de la cinquième symphonie de Beethoven qui résonneront dans toute la cité phocéenne, grâce aux doigts de fée du pianiste Salihcan Gevrek. Assistez à un moment unique en bonne compagnie et profite du coucher du soleil dans un cadre féerique. Laissez-vous emporter dans un tourbillon de magie à la lueur des bougies !



Programme

Lettre à Elise / Clair de Lune – Sonate n°14 (1er mouvement) / La Pathétique – Sonate n°8 (1er mouvement) / Symphonie n°5 (arrangement de F. Liszt) / Rondo a capriccio – Rage over a lost penny

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Le meilleur de Ludwig van Beethoven interprété par un pianiste, rendez-vous au Cloître le 26 août.

