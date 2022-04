Candlelight Open Air : Chopin, Piano solo à la lueur des bougies Marseille 13e Arrondissement, 29 mai 2022, Marseille 13e Arrondissement.

Candlelight Open Air : Chopin, Piano solo à la lueur des bougies Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement

2022-05-29 – 2022-05-29 Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 13e Arrondissement

15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Redécouvrez un monument du classique… dans un monument de l’histoire culturelle marseillaise ! L’immense Frédéric Chopin se célèbre au piano et à la lueur des bougies au Cloître. Véritable paradis à ciel ouvert, ce lieu féerique s’impose aujourd’hui comme une référence de l’accessibilité culturelle dans la Cité Phocéenne. Une démarche qui résonne avec celle de Candlelight, à venir vivre en personne ! Retrouvez les plus belles pièces du compositeur polonais interprétées par les pianistes virtuoses Carine Zarifian et Salihcan Gevrek. À ne pas manquer !



Programme



• Dimanche 29 mai 2022

Piano – Carine Zarifian



Nocturne op. 9 n°1 en Mi b majeur

Barcarolle op. 60 en Fa # majeur

Étude op. 10 n°3 en Mi majeur (Tristesse)

Polonaise : Fantaisie en La b majeure op. 61

Prélude n°4

Prélude n°18

2e scherzo op. 31 en Si b mineur



• Vendredi 26 août 2022

Piano – Salihcan Gevrek



Ballade en Sol mineur op. 23, du film “Le Pianiste”

Nocturne op. 9 No.2 en Mi bémol majeur

Nocturne op. 48 en Do mineur

Fantaisie impromptu en Do dièse mineur op. 66 nº6

Valse en Do dièse mineur op. 64 nº2

Valse op. 46

Mazurka op. 63 nº2

Mazurka op. 63 nº3

“Polonaise héroïque” op. 53

Valse en Mi mineur op. Posthume

Étude en Do mineur op. 10 nº12 Révolutionnaire

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Le meilleur de Chopin interprété par un(e) pianiste, rendez-vous au Cloître les 29 mai et 26 août.

