du vendredi 27 mai au samedi 28 mai à Le Cloître

Infos Lieu : Le Cloître Dates et heures : plusieurs dates disponibles à 20h30 et à 22h (sélectionne ton option pendant l’achat) Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de -16 ans doivent être accompagnées par un adulte Accessibilité : accès PMR disponible pour cet événement Possibilité de parking surveillé sur place : nombre de places limité Il est obligatoire d’être en possession d’un pass vaccinal valide pour accéder à l’événement : plus d’infos [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT964zJofMWk32ymsIPQQvViTpKv9sddSOeLD9PLEnMEiEesLbAA3C35Y8PoMOmLngWohxKI0Q4uh2L/pub). Consulte la FAQ de cet événement [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS1HqIiXzvvNWAUdW1_MJ8AICacw79FmuSwVwDqqzKbhRyyQJBjbQbjq22A9hHpciRbciFyZPdR_GBI/pub) Fever fait de ta sécurité sa priorité. Pour lire les mesures de sécurité mises en place lors de cet événement, clique [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQqwPNkgYjMDH0_B6cy9tcxBPwQvptwczQQPhB5JlwfbQlkw8FykenBaJ9iIYDWvnUzkbcFPyjJAKu9/pub) Programme: Ouverture (de “Mamma Mia the Musical”) I have a dream Dancing Queen Knowing me, Knowing you Take a chance on me Mamma mia Lay all your love on me Super trouper The winner takes it all Money, money, money Chiquitita Voulez-vous Does your mother know Thank you for the music Artistes: Piano et trompette – Simant Dúo Description Mamma Mia ! Pour la première fois à Marseille, Candlelight présente son édition spéciale en hommage au groupe légendaire ABBA. Dans le cadre féerique du Cloître illuminé par des milliers de chandelles, retrouve les titres les plus emblématiques du groupe suédois. Embarque pour un voyage temporel dans les années 70 avec un talentueux duo piano et trompette. Un moment unique et nostalgique pour revivre le meilleur de la pop-disco en plein air !

De 15 à 40€

♫♫♫

Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T20:30:00 2022-05-27T21:30:00;2022-05-27T22:00:00 2022-05-27T23:00:00;2022-05-28T20:30:00 2022-05-28T21:30:00;2022-05-28T22:00:00 2022-05-28T23:00:00