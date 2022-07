Candlelight Open Air

Candlelight Open Air, 3 juillet 2022, . Candlelight Open Air



2022-07-03 – 2022-07-03 EUR 25 C’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Nice. Achète tes billets dès maintenant et redécouvre la musique de Ludovico Einaudi interprétée par deux pianistes en plein air au Château de Crémat ! dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville