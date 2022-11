Candlelight Noël : Hommage à Jean-Jacques Goldman

Candlelight Noël : Hommage à Jean-Jacques Goldman, 22 décembre 2022, . Candlelight Noël : Hommage à Jean-Jacques Goldman



2022-12-22 19:30:00 19:30:00 – 2022-12-23 EUR 15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez la musique de Jean-Jacques Goldman interprétée par une pianiste au Théâtre de l’Oeuvre !



Programme

Je te donne / Quand la musique est bonne / Il changeait la vie / Pas toi / Né en 17 / Envole moi / Là bas / Comme toi / 4 mots sur un piano / Puisque tu pars / Veiller tard / On ira / Aicha (chanté par Khaled) / Au bout de mes rêves



Artiste

Piano – Sydney Poma Amsellem Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez la musique de Jean-Jacques Goldman interprétée par une pianiste au Théâtre de l’Oeuvre ! dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville