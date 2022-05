Candlelight Musiques de films : Ludovico Einaudi, Hommage à la bougie Marseille 3e Arrondissement, 22 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Candlelight Musiques de films : Ludovico Einaudi, Hommage à la bougie Théâtre Toursky 16 passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement

2022-05-22 19:30:00 – 2022-05-22 Théâtre Toursky 16 passage Léo Ferré

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Des compositions célestes dans un cadre au charme irrésistible : Candlelight revient avec un nouveau concert en hommage au grandissimo Ludovico Einaudi ! C’est dans le décor feutré du Théâtre Toursky, illuminé de centaines de bougies, que se tiendra cet hommage féerique à un grand monsieur de l’histoire du cinéma. Connu dans le monde entier pour la bande originale de films comme Intouchables, Samba ou plus récemment Nomadland, Einaudi prend une toute autre saveur quand il est interprété dans une ambiance aussi intimiste. Sydney Poma Amsellem se chargera des décharges de chair de poule pendant plus d’une heure. En un mot : électrisant !



Programme

Una mattina / Experience / Nuvole bianche / Primavera / Oltremare / Fly / Elegy for the Arctic / Four Dimensions / Berlin Song / I giorni / Monday / Burning

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Le meilleur de Ludovico Einaudi interprété par une pianiste soliste.

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Des compositions célestes dans un cadre au charme irrésistible : Candlelight revient avec un nouveau concert en hommage au grandissimo Ludovico Einaudi ! C’est dans le décor feutré du Théâtre Toursky, illuminé de centaines de bougies, que se tiendra cet hommage féerique à un grand monsieur de l’histoire du cinéma. Connu dans le monde entier pour la bande originale de films comme Intouchables, Samba ou plus récemment Nomadland, Einaudi prend une toute autre saveur quand il est interprété dans une ambiance aussi intimiste. Sydney Poma Amsellem se chargera des décharges de chair de poule pendant plus d’une heure. En un mot : électrisant !



Programme

Una mattina / Experience / Nuvole bianche / Primavera / Oltremare / Fly / Elegy for the Arctic / Four Dimensions / Berlin Song / I giorni / Monday / Burning

Théâtre Toursky 16 passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-07 par