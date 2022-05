CANDLELIGHT : MUSIQUES DE FILMS, JOHN WILLIAMS À LA BOUGIE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CANDLELIGHT : MUSIQUES DE FILMS, JOHN WILLIAMS À LA BOUGIE Toulouse, 2 juin 2022, Toulouse. CANDLELIGHT : MUSIQUES DE FILMS, JOHN WILLIAMS À LA BOUGIE CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse

2022-06-02 – 2022-06-02 CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord

Toulouse Haute-Garonne Retombez en enfance le temps d’une soirée avec ce Candlelight spécial John Williams ! La Chapelle des Carmélites vous invite à vivre le cinéma en version grandeur nature pour une série de concerts exclusifs à la lueur des chandelles.

Pour l’occasion, le talentueux Franck Laurent-Grandpré viendra interpréter deux des bandes originales les plus connues de tous les temps : Star Wars et Harry Potter.

Une soirée savoureuse sous le signe de la musique, en tête à tête avec les étoiles ! Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies avec le meilleur de John Williams interprété par un pianiste ! Retombez en enfance le temps d’une soirée avec ce Candlelight spécial John Williams ! La Chapelle des Carmélites vous invite à vivre le cinéma en version grandeur nature pour une série de concerts exclusifs à la lueur des chandelles.

Pour l’occasion, le talentueux Franck Laurent-Grandpré viendra interpréter deux des bandes originales les plus connues de tous les temps : Star Wars et Harry Potter.

Une soirée savoureuse sous le signe de la musique, en tête à tête avec les étoiles ! CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Ville Toulouse lieuville CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

CANDLELIGHT : MUSIQUES DE FILMS, JOHN WILLIAMS À LA BOUGIE Toulouse 2022-06-02 was last modified: by CANDLELIGHT : MUSIQUES DE FILMS, JOHN WILLIAMS À LA BOUGIE Toulouse Toulouse 2 juin 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne