Candlelight Musiques de Films : Hommage à Michel Legrand



2022-10-13 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-13

EUR 15 35 Une atmosphêre intime, à la seule lumiêre des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez les musiques de films de Michel Legrand interprétées par un pianiste au Théâtre de l’Oeuvre !



Programme

Les parapluies de Cherbourg / L’été 42 / Les moulins de mon c≈ìur / What are you doing the rest of your life / Les demoiselles de Rochefort

Et bien d’autres !



Artiste

Piano – Jean-Jacques Bedikian

Redécouvrez les musiques de films de Michel Legrand interprétées par un pianiste au Théâtre de l’Oeuvre !

