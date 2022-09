Candlelight Musiques de Films : Hommage à Ludovico Einaudi

2022-10-14 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-14 EUR 15 35 Une atmosphêre intime, à la seule lumiêre des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c'est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez les musiques de films de Ludovico Einaudi interprétées par une pianiste au Théâtre de l'Oeuvre !



Programme

Una Mattina / Experience / Nuvole Bianche / Primavera / Oltremare / Fly / Elegy for the Arctic / Four Dimensions / Berlin Song / I Giorni / Monday / Burning



Artiste

Piano – Sydney Poma Amsellem Une atmosphêre intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

dernière mise à jour : 2022-09-20 par

