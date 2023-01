Candlelight Musiques de films : Hommage à Hans Zimmer Marseille 7e Arrondissement, 4 mars 2023, Marseille 7e Arrondissement .

Candlelight Musiques de films : Hommage à Hans Zimmer

58 Boulevard Charles Livon Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon

2023-03-04 – 2023-03-04

EUR 15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Programme

Gladiator : Honor Him / The Wheat / Now we are free

Le Roi Lion : L’Histoire de la vie / This Land

Batman VS Superman – This Is My World

Le Dernier Samouraï – A Small Measure Of Peace

Le Prince d’Égypte – Avec la foi

Pirate des Caraïbes

Inception – Time

Pearl Harbor – Tennessee

Da Vinci Code – Chevalier de Sangreal



Artiste

Piano – Sydney Poma Amsellem

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez les musiques de films de Hans Zimmer interprétées par une pianiste au Palais du Pharo !

