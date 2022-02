Candlelight Musiques de films : Hans Zimmer, Hommage à la bougie théâtre Toursky, 28 mars 2022, Marseille.

Candlelight Musiques de films : Hans Zimmer, Hommage à la bougie

théâtre Toursky, le lundi 28 mars à 21:30

Dates et heures : lundi 28 mars à 21h30 Lieu : Théâtre Toursky Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de -16 ans doivent être accompagnées par un adulte Accessibilité : accès PMR disponible pour cet événement Possibilité de parking payant (4€) surveillé sur place : nombre de places limité Il est obligatoire d’être en possession d’un pass vaccinal valide pour accéder à l’événement : plus d’infos [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT964zJofMWk32ymsIPQQvViTpKv9sddSOeLD9PLEnMEiEesLbAA3C35Y8PoMOmLngWohxKI0Q4uh2L/pub). Consulte la FAQ de cet événement [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS1HqIiXzvvNWAUdW1_MJ8AICacw79FmuSwVwDqqzKbhRyyQJBjbQbjq22A9hHpciRbciFyZPdR_GBI/pub) Fever fait de ta sécurité sa priorité. Pour lire les mesures de sécurité mises en place lors de cet événement, clique [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQqwPNkgYjMDH0_B6cy9tcxBPwQvptwczQQPhB5JlwfbQlkw8FykenBaJ9iIYDWvnUzkbcFPyjJAKu9/pub) Programmes: Interstellar Stay Day one Gladiator Now we are free Honor him The wheat Le Roi Lion This land L’histoire de la vie Da Vinci Code – Chevalier de Sangreal Pearl Harbor – Tennessee Inception – Time Batman VS Superman – This is my world Le Dernier Samouraï – A small measure of peace Pirate des Caraïbes – Thème principal Artistes: Piano – Sydney Poma Amsellem Description Revis les meilleurs moments de tes films préférés avec ce nouveau Candlelight spécial Hans Zimmer ! Les classiques intemporels de l’immense compositeur prennent vie pour la première fois dans la cité phocéenne le temps d’une soirée intimiste. Situé en plein coeur du 3ème arrondissement, le Théâtre Toursky s’illuminera de centaines de chandelles pour une immersion complète menée d’une main de maître par Sydney Poma Amsellem et Franck Laurent-Grandpré. Le cinéma brille de mille feux avec Candlelight !

De 15 à 40€

♫♫♫

théâtre Toursky 16 Promenade Léo Ferré, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-28T21:30:00 2022-03-28T23:00:00