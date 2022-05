Candlelight Musiques de films : Hans Zimmer, Hommage à la bougie, 22 mai 2022, .

Candlelight Musiques de films : Hans Zimmer, Hommage à la bougie

2022-05-22 21:30:00 21:30:00 – 2022-05-22

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Revivez les meilleurs moments de vos films préférés avec ce nouveau Candlelight spécial Hans Zimmer ! Les classiques intemporels de l’immense compositeur prennent vie pour la première fois dans la cité phocéenne le temps d’une soirée intimiste. Situé en plein coeur du 3e arrondissement, le Théâtre Toursky s’illuminera de centaines de chandelles pour une immersion complète menée d’une main de maître par Sydney Poma Amsellem et Franck Laurent-Grandpré. Le cinéma brille de mille feux avec Candlelight !



Programme

Interstellar : Stay, Day one / Gladiator : Now we are free, Honor him, The wheat / Le Roi Lion : This land , L’histoire de la vie / Da Vinci Code : Chevalier de Sangreal / Pearl Harbor : Tennessee / Inception : Time / Batman VS Superman : This is my world / Le Dernier Samouraï : A small measure of peace / Pirate des Caraïbes : Thème principal

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Les plus belles musiques de Hans Zimmer interprétées par un pianiste soliste.

