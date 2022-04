CANDLELIGHT : MUSIQUES DE FILMS, DUO A LA BOUGIE Toulouse, 28 avril 2022, Toulouse.

CANDLELIGHT : MUSIQUES DE FILMS, DUO A LA BOUGIE HÔTEL MERCURE TOULOUSE CENTRE COMPANS 8 Esplanade Compans Caffarelli Toulouse

2022-04-28 – 2022-04-28 HÔTEL MERCURE TOULOUSE CENTRE COMPANS 8 Esplanade Compans Caffarelli

Toulouse Haute-Garonne

25 EUR 25 35 Candlelight déroule le tapis rouge à l’Hôtel Mercure Toulouse Centre Compans !

Le somptueux hôtel accueillera les plus belles compositions du 7ème art qui prendront vie grâce au talent du Duo Frontiel.

De Harry Potter à La La Land et Star Wars, la magie du cinéma se célèbre au piano et violoncelle le temps d’une soirée aux chandelles !

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies avec les meilleures musiques de films interprétées par un duo piano et violoncelle !

