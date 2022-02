Candlelight Musiques d’Animes : Piano Solo à la bougie théâtre Toursky, 29 mars 2022, Marseille.

Candlelight Musiques d’Animes : Piano Solo à la bougie

le mardi 29 mars à théâtre Toursky

Lieu : Théâtre Toursky Date et heures : Lundi 14 février et mardi 29 mars 2022 à 19h30 ou 21h30 (sélectionne ton option pendant l’achat) Durée du concert : 65 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de -16 ans doivent être accompagnées par un adulte Accessibilité : accès PMR disponible pour cet événement Possibilité de parking payant (4€) surveillé sur place : nombre de places limité Il est obligatoire d’être en possession d’un pass vaccinal valide pour accéder à l’événement : plus d’infos [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT964zJofMWk32ymsIPQQvViTpKv9sddSOeLD9PLEnMEiEesLbAA3C35Y8PoMOmLngWohxKI0Q4uh2L/pub). Consulte la FAQ de cet événement [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS1HqIiXzvvNWAUdW1_MJ8AICacw79FmuSwVwDqqzKbhRyyQJBjbQbjq22A9hHpciRbciFyZPdR_GBI/pub) Fever fait de ta sécurité sa priorité. Pour lire les mesures de sécurité mises en place lors de cet événement, clique [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQqwPNkgYjMDH0_B6cy9tcxBPwQvptwczQQPhB5JlwfbQlkw8FykenBaJ9iIYDWvnUzkbcFPyjJAKu9/pub) Programme: Joe Hisaishi et Miyazaki Voyage de Chihiro – One Summer’s Day Le château dans le ciel Totoro – Path of the Wind Princesse Mononoké Le château ambulant Kiki la petite sorcière Attaque des Titans Sasageyo My war Naruto Sadness and Sorrow Blue Bird One Piece The strongest man We are! Parasyte Kiseijuu Next to You Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Dragon Ball Z, GT et Super – Medley de musiques Tokyo Goul – Unravel Your Lie in April – My lie Your Name – Kimi no na wa Fullmetal Alchemist – Brotherhood Artiste: Piano – Eric Artz Description Le Soleil-Levant brille sur les partitions de Candlelight ! Pour le grand retour de la culture, vis les plus belles musiques d’animes sous un nouveau jour. Situé en plein coeur du 3ème arrondissement, le Théâtre Toursky s’illuminera de centaines de chandelles pour une immersion complète dans l’univers de l’animation japonaise. Revis le générique mythique de Dragon Ball en direct, frémis avec la Princesse Mononoké et plonge avec Naruto dans le monde des ninjas à la lueur des bougies. Une parenthèse de poésie et d’évasion, emmenée par l’incroyable Eric Artz !

De 15 à 40€

théâtre Toursky 16 Promenade Léo Ferré, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



