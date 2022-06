Candlelight Musiques d’Animes : Piano Solo à la bougie, 19 novembre 2022, .

Candlelight Musiques d'Animes : Piano Solo à la bougie



2022-11-19 21:30:00 21:30:00 – 2022-11-19

15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Programme

Attaque des Titans – SNK : Sasageyo, My War, Akuma no Ko / Joe Hisaishi et Miyazaki : Voyage de Chihiro, Château Ambulant / Naruto : Sadness and Sorrow, Blue Bird / One Piece : The Strongest Man, Binks no Sake, We Are ! / Tokyo Goul : Unravel, Glassy Sky / Parasyte Kiseijuu – Next to You / Your Lie in April – My Lie / Your Name – Kimi no na wa / Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba / Dragon Ball Z, GT et Super / Fullmetal Alchemist – Brotherhood / Sword Art Online / Evangelion



Avec Eric Artz, piano solo



Musiques d’Animes : Piano Solo à la bougie, rendez-vous au Palais du Pharo le 19 novembre.

