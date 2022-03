CANDLELIGHT : LUDOVICO EINAUDI, HOMMAGE A LA BOUGIE Toulouse, 25 mars 2022, Toulouse.

CANDLELIGHT : LUDOVICO EINAUDI, HOMMAGE A LA BOUGIE CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse

2022-03-25 – 2022-03-25 CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord

Toulouse Haute-Garonne

15 EUR 15 35 Faites le plein de poésie musicale avec Candlelight !

Fever a voulu célébrer la musique classique à sa manière : en petit comité, avec un hommage tamisé à l’immense Ludovico Einaudi.

Le lieu ? On ne fait pas mieux : la somptueuse Chapelle des Carmélites.

Connu dans le monde entier pour la bande originale de films comme Intouchables, Samba ou plus récemment Nomadland, Einaudi prend une toute autre saveur quand il est interprété dans une ambiance aussi intimiste.

Sydney Poma Amsellem se chargera des décharges de chair de poule pendant plus d’une heure.

En un mot : électrisant !

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies avec le meilleur de Ludovico Einaudi interprété par une pianiste !

