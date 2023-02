Candlelight : Les grands classiques du hip-hop Théâtre de L’Œuvre, 6 avril 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Candlelight : Les grands classiques du hip-hop

2023-04-06 – 2023-04-06

EUR 15 35 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez les grands classiques du hip-hop interprétés par un pianiste au Théâtre de l’Oeuvre !



Programme

Tupac : Medley Hit Me Up et Changes, Ghetto Gospel, Do For Love

The Notorious B.I.G : Big Poppa, Mo Money Mo Problems

Dr Dre : Still Dre, Nuthin’ But a “G” Thang

Fat Joe – Medley Drive et Whats’ Luv ?

Eminem et Rihanna – Love The Way You Lie

Black Eyed Peas – Where Is The Love

The Fugees – Killing Me Softly

Mario Winans et P. Diddy, Enya – I Don’t Wanna Know

Coolio – Gangsta’s Paradise

Sofiane Pamart – Alba

Mary J Blige – Family Affair

Ja Rule et Ashanti – Always On Time

Shaggy – It Wasn’t Me



Artiste

Piano – Luigi Ranieri Gargano

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez les grands classiques du hip-hop interprétés par un pianiste au Théâtre de l’Oeuvre !

