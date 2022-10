Candlelight : Le meilleur du RnB des années 2000, 8 décembre 2022, .

Candlelight : Le meilleur du RnB des années 2000



2022-12-08 19:30:00 – 2022-12-08

EUR 15 35



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez les grands classiques du RnB interprétés par un pianiste au Théâtre de l’Oeuvre !



Programme

Alicia Keys – If I Ain’t Got You

Busta Rhymes et Mariah Carey – I Know What You Want

Outkast – Ms. Jackson

Justin Timberlake – Cry Me A River

Carlos Santana feat. The Product G&B – Maria Maria

Craig David feat. Sting – Rise & Fall

Mario – Let Me Love You

Usher and Alicia Keys – My Boo

Nelly – Dilemma

Destiny’s Child – Survivor

Destiny’s Child – Say My Name

Beyoncé and Jay-Z – Crazy In Love

Usher – Yeah



Artiste

Piano – Luigi Ranieri Gargano





