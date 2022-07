Candlelight Jazz : Louis Armstrong, Hommage à la bougie Marseille 13e Arrondissement, 4 septembre 2022, Marseille 13e Arrondissement.

Candlelight Jazz : Louis Armstrong, Hommage à la bougie

20 Bd Madeleine Rémusat Le Cloître Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat

2022-09-04 – 2022-09-04

Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat

Marseille 13e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

15 30 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Programme

Hello Dolly / On The Sunny Side Of The Street / C’est Si Bon / Mack The Knife / Ain’t Miss Behavin’ / Struttin’ With Some Barbecue / Cheek To Cheek / Tight Like This / What A Wonderful World / When The Saints / La Vie En Rose



Artistes

Jazz Band – Djoukil Swingtet (trompette, batterie, guitare, saxophone et piano)

Redécouvrez la musique de Louis Armstrong interprétée par un jazz band en plein air au Cloître ! Rendez-vous le 4 septembre.

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Programme

Hello Dolly / On The Sunny Side Of The Street / C’est Si Bon / Mack The Knife / Ain’t Miss Behavin’ / Struttin’ With Some Barbecue / Cheek To Cheek / Tight Like This / What A Wonderful World / When The Saints / La Vie En Rose



Artistes

Jazz Band – Djoukil Swingtet (trompette, batterie, guitare, saxophone et piano)

Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-07-06 par