Toulouse Haute-Garonne 25 EUR 25 40 À seulement 51 ans, Yann Tiersen fait déjà figure de légende dans le monde du piano.

Candlelight vous invite à redécouvrir son œuvre dans le cadre délicieusement toulousain de la Chapelle des Carmélites.

L’ancienne chapelle s’illuminera de milliers de bougies, pour vous faire vivre une expérience féerique où tous les rêves sont permis.

Pour l’occasion, c’est la prodigieuse Marilou Nézeys qui se chargera de donner vie à une sélection des plus belles créations de Tiersen.

