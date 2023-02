Candlelight : Hommage à ABBA Théâtre de l’Oeuvre, 16 mars 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Candlelight : Hommage à ABBA

2023-03-16 21:30:00 21:30:00 – 2023-03-17

EUR 15 35 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez la musique d’ABBA interprétée par un quatuor à cordes au Théâtre de l’Oeuvre !



Programme

Angel Eyes / Dancing Queen / Fernando / Gimme Gimme / Knowing Me, Knowing You / Lay All Your Love On Me / Mamma Mia / Money, Money, Money / One Of Us / SOS / The Name Of The Game / The Winner Takes It All / Waterloo



Artistes

Quatuor à cordes – Quatuor Adagio

https://feverup.com/marseille/candlelight

