CANDLELIGHT : ELTON JOHN, HOMMAGE À LA BOUGIE Toulouse, 4 mars 2022, Toulouse.

CANDLELIGHT : ELTON JOHN, HOMMAGE À LA BOUGIE CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse

2022-03-04 – 2022-03-04 CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord

Toulouse Haute-Garonne

15 EUR 15 35 Après Michael Jackson et Queen, Candlelight rend à présent hommage au grand Elton John lors d’une série de concerts exclusifs. C’est à la Chapelle des Carmélites, illuminée par des milliers de chandelles, qu’un pianiste interprétera les plus belles musiques du chanteur anglais.

La pop-rock mêlée au classique ? Un rendu unique et poétique qui enchantera les fans de The Rocket Man.

Retrouvez “I’m Still Standing” ou encore “Don’t Go Breaking My Heart” sublimés par l’acoustique exceptionnelle de la chapelle toulousaine.

Un rendez-vous immanquable !

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies avec le meilleur d’Elton John interprété par un pianiste soliste !

Après Michael Jackson et Queen, Candlelight rend à présent hommage au grand Elton John lors d’une série de concerts exclusifs. C’est à la Chapelle des Carmélites, illuminée par des milliers de chandelles, qu’un pianiste interprétera les plus belles musiques du chanteur anglais.

La pop-rock mêlée au classique ? Un rendu unique et poétique qui enchantera les fans de The Rocket Man.

Retrouvez “I’m Still Standing” ou encore “Don’t Go Breaking My Heart” sublimés par l’acoustique exceptionnelle de la chapelle toulousaine.

Un rendez-vous immanquable !

CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-18 par