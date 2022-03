CANDLELIGHT : COLDPLAY, HOMMAGE A LA BOUGIE Toulouse, 26 mars 2022, Toulouse.

15 EUR 15 35 Après Michael Jackson et Queen, Candlelight rend hommage à une nouvelle légende de la musique : Coldplay !

C’est cette fois dans l’époustouflante Chapelle des Carmélites que la magie s’éveille à la lueur des bougies.

Sydney Poma Amsellem vous a concocté une sélection de ses pièces favorites et leur donnera une nouvelle dimension entourée de milliers de bougies.

Que vous soyez fan inconditionnel du groupe ou juste curieux de voir comment rock et classique s’entendent, ce concert est fait pour vous !

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies avec le meilleur de Coldplay interprété par une pianiste soliste !

