Genève Victoria Hall Genève Candlelight; Ballet «Casse-Noisette»; Quatuor à la bougie Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

Candlelight; Ballet «Casse-Noisette»; Quatuor à la bougie Victoria Hall, 20 décembre 2021, Genève. Candlelight; Ballet «Casse-Noisette»; Quatuor à la bougie

le lundi 20 décembre à Victoria Hall

**Quatuor à cordes et danseurs professionnels** **Piotr Ilitch Tchaïkovski** _Casse-Noisette_ Vous reprendrez bien un peu de féerie? Juste avant Noël, Candlelight t’invite à redécouvrir un des ballets les plus célèbres au monde à la lueur des bougies. Le grandiose Victoria Hall s’illuminera de milliers de chandelles pour te transporter dans l’univers de _Casse-Noisette_ sur les arabesques envoûtantes de danseurs professionnels. Une parenthèse enchantée et pleine de poésie dans un lieu resplendissant d’Histoire. Prêt(e) à vivre ce rêve éveillé? Un événement organisé dans la plus grande sécurité et le respect de la distance sanitaire.

Fever

Ballet «Casse-Noisette» interprété par un quatuor à cordes pour un concert Candlelight, le 20 décembre au Victoria Hall Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T19:00:00 2021-12-20T20:00:00;2021-12-20T21:30:00 2021-12-20T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève lieuville Victoria Hall Genève