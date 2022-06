Candlelight Ballet : Casse-Noisette à la bougie Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Candlelight Ballet : Casse-Noisette à la bougie

Marseille 7e Arrondissement, 21 octobre 2022

Palais du Pharo
58 Boulevard Charles Livon
Marseille 7e Arrondissement

2022-10-21 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-21

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon

Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhône 15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Des performances de ballet par trois danseurs professionnels.



Programme

P.I. Tchaïkovski – Suite du ballet Casse-Noisette : Ouverture, La marche, Danse chinoise, Danse de la Fée Dragée, Danse arabe, Danse des mirlitons, Danse russe, Valse des Fleurs / J. Brahms : Danses hongroises, Danse tzigane / F. Schubert – Fantaisie en f mineur



Artistes

Duo de pianos : Carine Zarifian et Christophe Bukudjian

Danseurs : Trio de danseurs professionnels révélé prochainement Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

