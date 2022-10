Candlelight Animé : Spécial Shōnen, 1 novembre 2022, .

Candlelight Animé : Spécial Shōnen



2022-11-01 21:30:00 21:30:00 – 2022-11-01

EUR 15 35



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Redécouvrez les musiques d’animés spécial Shōnen interprétées par un pianiste au Théâtre de l’Oeuvre !



Programme



• Naruto : Sadness And Sorrow / Grief And Sorrow / Blue Bird : Opening / Silhouette : Opening / Thème de Naruto : Loneliness / Thème de Itachi / Thème de Pain / Thème de Minato



• One Piece : We Are : Opening / We Go : Opening / The Strongest Man / Bink’s No Sake / Mother Sea / Thème de Luffy / One Piece Red / Overtaken / Paint : Opening



• Bleach : Stand Up Be Strong / Invasion / Treachery (Thème de Aizen) / Clavar Espada / Morning Remembrance / Will Of The Heart / Asterisk : Opening



Artiste

Piano – Eric Artz

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez les musiques d’animés spécial Shōnen interprétées par un pianiste au Théâtre de l’Oeuvre !

