Candlelight est de retour pour une édition spéciale en hommage au groupe légendaire ABBA.

Dans le cadre féerique de la Chapelle des Carmélites illuminée par des milliers de chandelles, retrouve les titres les plus emblématiques du groupe suédois.

Embarquez pour un voyage temporel dans les années 70 avec de talentueux musiciens. Un moment unique et nostalgique pour revivre le meilleur de la pop-disco ! Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies avec le meilleur d’Abba interprété par un duo piano et trompette ! Mamma Mia !

Embarquez pour un voyage temporel dans les années 70 avec de talentueux musiciens. Un moment unique et nostalgique pour revivre le meilleur de la pop-disco !

