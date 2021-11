Paris Théâtre de la Ville - Espace Cardin île de France, Paris Candide Théâtre de la Ville – Espace Cardin Paris Catégories d’évènement: île de France

Candide Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 9 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 9 au 18 février 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 22h

et dimanche de 15h à 17h

La transformation, au fil de moult péripéties, d’un héros naïf en philosophe avisé, restituée sur scène par une joyeuse bande d’acteurs-conteurs. Il y a tout dans Candide : des voyages aux quatre coins du monde, des atrocités, des guerres, des catastrophes… bref: de nombreuses péripéties que l’on suit avec un intérêt d’autant plus grand que s’y mêle toujours une réflexion philosophique. Ça commence avec l’affirmation de Pangloss, précepteur du jeune Candide, comme quoi nous vivons dans « le meilleur des mondes possibles ». L’élève ne demande qu’à croire la leçon du maître; même si les événements s’acharnent à lui démontrer le contraire. Ce décalage fâcheux entre théorie et réalité est un puissant ressort comique dont Arnaud Meunier fait amplement son miel. S’inspirant de la version en bande dessinée de Joann Sfar, il adapte le conte philosophique en confiant les mots de Voltaire à des acteurs-conteurs. Assumant une pluralité de personnages, ceux-ci campent un univers dont l’instabilité chronique est une perpétuelle source d’étonnement. Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

