Candide Aix-en-Provence, 9 mars 2022, Aix-en-Provence.

Candide Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence

2022-03-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-11 Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 36 Les écrits de Voltaire sont décidément atemporels et son Candide a toujours beaucoup à nous dire. Ce récit initiatique du XVIIIe siècle plongeant un faux naïf à l’assaut du monde comme des idées reçues, tournant en dérision les puissants comme la religion, est toujours d’une furieuse actualité.



Nouveau directeur de la MC2 de Grenoble, Arnaud Meunier s’empare avec jubilation de cette fable acide et irrévérencieuse. Sur le principe d’un théâtre de troupe, il électrise sa mise en scène avec huit comédiens et deux musiciens de jazz et un scénographe venu de l’opéra et du cabaret burlesque. Et on retrouve aussi l’influence de l’auteur de bande-dessinée Joann Sfar.



Avec Manon Raffaelli, Cécile Bournay*, Philippe Durand, Gabriel F., Romain Fauroux*, Nathalie Matter, Stéphane Piveteau, Frederico Semedo,

et les musiciens Matthieu Desbordes, Matthieu Naulleau

*issus de l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne

Un condensé de philosophie pour tous une ode joyeuse à l’apprentissage du bonheur, défiant l’oppression comme l’égoïsme ! Au Jeu de Paume

http://www.lestheatres.net/

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence

