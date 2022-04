CANDIDE 1.6 – DANSE Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pontchateau

CANDIDE 1.6 – DANSE Pontchâteau, 23 mai 2022, Pontchâteau. CANDIDE 1.6 – DANSE Salle du Carré d’argent Rue du Port du Four Pontchâteau

2022-05-23 20:30:00 – 2022-05-23 20:30:00 Salle du Carré d’argent Rue du Port du Four

Pontchâteau Loire-Atlantique https://www.carredargent.fr/agenda/candide-1-6/ Dans un cube blanc imposant, cinq danseurs donnent vie aux questionnements du chorégraphe Gabriel Um. Comment se réinventer pour retrouver la liberté et la spontanéité de l’enfance ? Renseignements et réservations :

02 40 01 61 01 – billetteriecap@pontchateau.fr https://www.carredargent.fr/agenda/candide-1-6/ Dans un cube blanc imposant, cinq danseurs donnent vie aux questionnements du chorégraphe Gabriel Um. Comment se réinventer pour retrouver la liberté et la spontanéité de l’enfance ? Renseignements et réservations :

02 40 01 61 01 – billetteriecap@pontchateau.fr Salle du Carré d’argent Rue du Port du Four Pontchâteau

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pontchateau Autres Lieu Pontchâteau Adresse Salle du Carré d'argent Rue du Port du Four Ville Pontchâteau lieuville Salle du Carré d'argent Rue du Port du Four Pontchâteau Departement Loire-Atlantique

Pontchâteau Pontchâteau Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontchateau/

CANDIDE 1.6 – DANSE Pontchâteau 2022-05-23 was last modified: by CANDIDE 1.6 – DANSE Pontchâteau Pontchâteau 23 mai 2022 Loire-Atlantique Pontchâteau

Pontchâteau Loire-Atlantique