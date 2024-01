Candidature pour être figurant dans un téléfilm Rue de Bel-Orient Moncontour, lundi 29 janvier 2024.

Candidature pour être figurant dans un téléfilm Rue de Bel-Orient Moncontour Côtes-d’Armor

Josée Dayan viendra à Moncontour tourner son nouveau téléfilm, adapté du roman policier « Sur la dalle » de Fred Vargas.

Vous habitez dans le secteur, êtes âgés entre 16 et 96 ans et êtes disponible pour une ou plusieurs journées entre le 12 février et le 22 mars, n’attendez plus et candidater. Les figurants seront amenés à interpréter des rôles comme des policiers, des habitants du village, des serveurs, des ambulanciers ou encore des clients de restaurant. .

Rue de Bel-Orient Chez Yvonne

Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne casting.surladalle@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-29 10:00:00

fin : 2024-01-29 13:00:00



