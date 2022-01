Candidatez à l’Alpes Tourisme Lab Pôle Entrepreneuriat Le Bourget-du-Lac Catégories d’évènement: Le Bourget-du-Lac

Après un décollage réussi l’année dernière avec 7 start-up accompagnées, le 1er dispositif d’incubation et d’accélération dédié aux solutions innovantes pour le tourisme alpin revient et lance sa #saison 2 ! L’Alpes Tourisme Lab accompagne les porteurs et start-up implantés en #France pour leur permettre de mieux comprendre les enjeux du #tourisme #alpin et d’adapter leurs offres à ses spécificités. Au programme des 3 bootcamps : – immersion au cœur des territoires & rencontres d’acteurs touristiques – masterclass avec des #experts – programme de coaching sur la posture entrepreneuriale – speed meeting business – participation au salon Mountain Planet Infos et candidatures : –> [https://lnkd.in/dX5dDUe](https://lnkd.in/dX5dDUe)

