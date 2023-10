Randonnée Pédestre d’Automne Candes-Saint-Martin, 15 octobre 2023, Candes-Saint-Martin.

Candes-Saint-Martin,Indre-et-Loire

Randonnée Pédestre d’Automne organisée par USEAB Gym Volontaire. Départ à 9h15. Inscriptions à partir de 8h50.

Rdv Parking sur la D751 face au pont D7. 2 circuits accompagnés 5 km et 10 km..

Dimanche 2023-10-15 08:30:00 fin : 2023-10-15 . 5 EUR.

Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Autumn walking organized by USEAB Gym Volontaire. Departure at 9.15 am. Registration from 8h50.

Rdv Parking on the D751 opposite the D7 bridge. 2 accompanied circuits 5 km and 10 km.

Paseo otoñal organizado por USEAB Gym Volontaire. Salida a las 9h15. Inscripciones a partir de las 8h50.

Punto de encuentro Aparcamiento en la D751 frente al puente de la D7. 2 circuitos acompañados de 5 km y 10 km.

Herbstwanderung, organisiert von USEAB Gym Volontaire. Start um 9:15 Uhr. Einschreibungen ab 8:50 Uhr.

Rdv Parkplatz auf der D751 gegenüber der Brücke D7. 2 begleitete Rundgänge 5 km und 10 km.

Mise à jour le 2023-10-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme