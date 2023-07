Entre Vienne et Loire : un lieu de confluence et de migration Candes-Saint-Martin, 29 août 2023, Candes-Saint-Martin.

Candes-Saint-Martin,Indre-et-Loire

Quand les rapaces (balbuzard pêcheur, circaète Jean-le-Blanc) survolent cette zone de confluence, ils s’en servent comme lieu de repère visuel et également comme zone d’alimentation. Ils pourront ainsi se nourrir ou poursuivre leur route vers l’Espagne, puis l’Afrique..

Mardi 2023-08-29 10:00:00 fin : 2023-08-29 12:30:00. EUR.

Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



When birds of prey (ospreys, short-toed eagles) fly over this confluence zone, they use it as a visual reference point, as well as a feeding ground. This enables them to feed or continue on their way to Spain and then Africa.

Cuando las rapaces (águilas pescadoras, águilas culebreras) sobrevuelan esta zona de confluencia, la utilizan como punto de referencia visual y también como zona de alimentación. Esto les permite alimentarse o proseguir su camino hacia España y luego hacia África.

Wenn Greifvögel (Fischadler, Schlangenadler) über das Zusammenflussgebiet fliegen, nutzen sie es als visuellen Orientierungspunkt und auch als Nahrungsgebiet. So können sie sich ernähren oder ihren Flug nach Spanien und später nach Afrika fortsetzen.

Mise à jour le 2023-07-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme