Festival d’Arts 2 rue 44 Route de Compostelle, 13 mai 2023, Candes-Saint-Martin.

Pour l’ouverture de la saison 2023, le Street Art Parc vous propose un évènement unique autour des artistes de rue et des arts urbains. . Au milieu des oeuvres majestueuses de Street Art, c’est plus de 10 spectacles et 25 artistes que vous pourrez découvrir tout au long de l’évènement..

Samedi 2023-05-13 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-13 23:00:00. 15 EUR.

44 Route de Compostelle

Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For the opening of the 2023 season, the Street Art Parc proposes a unique event around street artists and urban arts. In the middle of majestic works of Street Art, it is more than 10 shows and 25 artists that you will be able to discover throughout the event.

Para la apertura de la temporada 2023, el Street Art Parc le ofrece un evento único en torno a los artistas callejeros y las artes urbanas. En medio de majestuosas obras de Street Art, podrá descubrir más de 10 espectáculos y 25 artistas a lo largo del evento.

Zur Eröffnung der Saison 2023 bietet Ihnen der Street Art Parc ein einzigartiges Event rund um Straßenkünstler und urbane Kunst. . Inmitten der majestätischen Werke der Street Art können Sie während der gesamten Veranstaltung mehr als 10 Shows und 25 Künstler entdecken.

Mise à jour le 2023-04-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme