La Dive Musique: « Les 7 dernières Paroles du Christ » Collégiale Saint-Martin, 23 août 2020 16:00, Candes-Saint-Martin.

« Les 7 dernières Paroles du Christ » (instrumental) – Haydn, Beethoven – Quatuor Jadin (Rozarta Luka, violon, Paul Montero, violon, Xavier Sichel, violon baroque, Gauthier Broutin, violoncelle)

Comme chaque été, le concert de clôture de la Dive Musique se tiendra dans la magnifique Collégiale de Candes-Saint-Martin (23 août, 17h). Un des plus beaux monuments de Touraine pour quelques unes des plus belles pages de la musique sacrée ! En effet, le Quatuor Jadin nous offrira, entre autres, Les 7 dernières Paroles du Christ !

Programme :

Joseph Haydn : Les 7 dernières Paroles du Christ

Ludwig van Beethoven : Quatuor n°6 opus 18

Les 7 dernières Paroles du Christ d’Haydn sont un chef d’œuvre de musique instrumentale. La spiritualité ne passe pas par les voix d’un chœur mais par le truchement des cordes… Le violoncelle y prouve pourquoi il est souvent comparé à la voix humaine…

Commandée à Joseph Haydn en 1786 pour l’office du Vendredi saint de l’église Santa Cueva de Cadix en Espagne, cette œuvre avait pour but d’accompagner chaque parole du Christ citées par le prêtre. Il s’agit de la première commande à Haydn provenant de l’étranger. D’abord écrite pour orchestre, elle sera transcrite pour quatuor à corde par le compositeur un an plus tard. Haydn reprendra par la suite cette œuvre sous forme d’oratorio en y intégrant les paroles du chanoine Joseph Friberth.

Beethoven, compositeur dont la grande spiritualité a marqué toute son œuvre, sera aussi au programme… année de célébration oblige !

Le 6e des seize quatuors à corde de Beethoven fut composé entre 1799 et 1800. Il fut édité à Vienne par Tranquillo Mollo. Le titre est en français : « Six Quatuors pour deux violons, Alto et Violoncelle composés et dédiés à son Altesse Monseigneur le prince régnant de Lobkowitz par Louis van Beethoven. Ledit dédicataire était un grand mélomane et violoniste mais aussi un important mécène et admirateur de Haydn et Beethoven. Ce quatuor est plus varié qu’uni. Son premier thème est une des plus étonnantes inspirations mélodiques de Beethoven.

C’est donc autour de la jeune et talentueuse violoniste Rozarta Luka, que ce jeune quatuor clôturera le festival par un concert de musique sacrée et pour poursuivre ainsi la tradition de finir en beauté l’édition 2020 de la Dive Musique… dans un des plus beaux monuments de Touraine avec quelques unes des plus belles pages de la musique sacrée… écrite pour « la gloire de Dieu et le délassement des âmes » (JS Bach).

