Candela Collectif – La Descarga // La Petite Halle La Petite Halle Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 21h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Les musiciens du Candela Collectif s’invitent à la Petite Halle pour une soirée inoubliable suivie d’une Descarga bientôt mythique à Paris ! On vous attend pour ce rendez-vous où « Candela » rendra hommage aux monuments du répertoire salsa et aux descargas légendaires des années 60s et 70s.

__________________________________

PARTICIPEZ À LA DESCARGA :

Pour connaitre le répertoire et participer en tant que musiciens, écris nous à l’adresse descargapetitehalle@gmail.com

__________________________________

L’ÉQUIPE :

Sebastian Betancur – timbales

Jorge Posada – congas

Raul Monsalve – basse

Juan Manuel Nieto – piano

Andres Vela – sax ténor

Klennder Rosales – trombone

Martin Fuenmayor – chant et percu mineure

__________________________________

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle

Attenant à la Grande Halle de la Villette, 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris.

Possibilité de se restaurer sur place !

Entrée libre !

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/37BscgHJj

Candela Collectif – La Descarga // La Petite Halle