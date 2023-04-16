CARNAVAL DE JOUR – CANDÉ Centre-ville, 16 avril 2023, Candé.

Carnaval de Candé : carnaval de jour organisé le dimanche 16 avril 2023..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

Centre-ville

Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Carnival of Candé: day carnival organized on Sunday, April 16, 2023.

Carnaval de Candé: carnaval diurno organizado el domingo 16 de abril de 2023.

Carnaval de Candé: Ein Tageskarneval, der am Sonntag, den 16. April 2023 veranstaltet wird.

Mise à jour le 2023-01-31 par eSPRIT Pays de la Loire