CANCRE YVARD LA GESPE, 24 février 2023, TARBES.

Le concert du 24 février 2023 est reporté au vendredi 13 octobre 2023 à 21h. Vos billets restent valables.Le regard pétillant et l’allure espiègle : le trio Cancre arbore naturellement l’impertinence des mauvais élèves dont il porte la signature. Un choix de nom évident, car c’est avec le charme désinvolte de ceux qui décident de sortir du rang que Florian Pardigon et les deux frangins Robin et Mathias Millasseau, se sont lancés dans cette aventure. Hors des sentiers battus, Cancre a su explorer de nouvelle façon de combiner rock et chanson française, dans un résultat élégant et inédit.Les concerts sont désormais gratuits pour les 6 à 14 ans inclus.La carte d’identité de l’enfant sera demandée à l’entrée du concert.

LA GESPE TARBES 23, RUE PAUL CÉZANNE Hautes-Pyrnes

