Comice Agricole de Cancon Place du Foirail, 31 juillet 2023, Cancon.

Exposition, concours et vente de blondes d’Aquitaine, exposition d’animaux( bovin, ovins, caprins et volailles), battage à l’ancienne, moulin à farine, exposition et défilé de moissonneuses batteuses, tracteurs et voitures anciennes. Matériel agricole..

2023-07-31 à ; fin : 2023-07-31 17:00:00. .

Place du Foirail

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition, contest and sale of blondes d’Aquitaine, exhibition of animals (cattle, sheep, goats and poultry), old-fashioned threshing, flour mill, exhibition and parade of combine harvesters, tractors and old cars. Agricultural equipment.

Exposición, concurso y venta de rubias de Aquitania, exposición de animales (bovinos, ovinos, caprinos y aves de corral), trilla a la antigua, molino harinero, exposición y desfile de cosechadoras, tractores y coches antiguos. Equipamiento agrícola.

Ausstellung, Wettbewerb und Verkauf von Blondes d’Aquitaine, Tierschau( Rinder, Schafe, Ziegen und Geflügel), Dreschen nach alter Tradition, Mehlmühle, Ausstellung und Parade von Mähdreschern, Traktoren und Oldtimern. Landwirtschaftliche Geräte.

