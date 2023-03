Soirée d’ouverture annuelle – Restaurant du Lac Cancon OT Coeur de Bastides Cancon Catégories d’Évènement: Cancon

Lot-et-Garonne

Soirée d’ouverture annuelle – Restaurant du Lac, 21 avril 2023, Cancon OT Coeur de Bastides Cancon. Soirée d’ouverture annuelle – Restaurant du Lac Restaurant du Lac Cancon Lot-et-Garonne

2023-04-21 19:00:00 – 2023-04-21 Cancon

Lot-et-Garonne Cancon . Le Restaurant du Lac organise sa soirée d’ouverture annuelle avec tapas et concerts au programme : Porter & Stout (irish pub music)

Sans réservation. Le Restaurant du Lac organise sa soirée d’ouverture annuelle avec tapas et concerts au programme : Porter & Stout (irish pub music)

Sans réservation. +33 5 53 41 11 39 Le Restaurant du Lac Resto du Lac

Cancon

dernière mise à jour : 2023-03-23 par OT Coeur de Bastides

Détails Catégories d’Évènement: Cancon, Lot-et-Garonne Autres Lieu Cancon Adresse Restaurant du Lac Cancon Lot-et-Garonne OT Coeur de Bastides Ville Cancon OT Coeur de Bastides Cancon Departement Lot-et-Garonne Tarif Lieu Ville Cancon

Cancon Cancon OT Coeur de Bastides Cancon Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cancon ot coeur de bastides cancon/

Soirée d’ouverture annuelle – Restaurant du Lac 2023-04-21 was last modified: by Soirée d’ouverture annuelle – Restaurant du Lac Cancon 21 avril 2023 Cancon Lot-et-Garonne OT Coeur de Bastides Restaurant du lac Cancon Lot-et-Garonne

Cancon OT Coeur de Bastides Cancon Lot-et-Garonne