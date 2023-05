Sortie attelage : Les belles demeures des marais de l’Aure Eglise, 19 juillet 2023, Canchy.

Découverte en attelage du patrimoine bâti de notre territoire (Canchy, son château et son église et le Château de Colombières avec visite commentée des propriétaires) et du patrimoine naturel des Marais de l’Aure.

Départ à 10h.

Inscription obligatoire..

2023-07-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-19 12:00:00. .

Eglise

Canchy 14230 Calvados Normandie



Discovery by carriage of the built heritage of our territory (Canchy, its castle and its church and the Castle of Colombières with a commented visit of the owners) and of the natural heritage of the Marshes of the Aure.

Departure at 2pm.

Registration required.

Descubrimiento en carruaje del patrimonio construido de nuestra región (Canchy, su castillo y su iglesia y el Castillo de Colombières con visita guiada de los propietarios) y del patrimonio natural del Marais de l’Aure.

Salida a las 10 h.

Inscripción obligatoria.

Entdeckung des baulichen Erbes unserer Gegend (Canchy, sein Schloss und seine Kirche und das Schloss von Colombières mit kommentierter Besichtigung durch die Eigentümer) und des Naturerbes der Marais de l’Aure mit dem Pferdegespann.

Abfahrt um 10 Uhr.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité