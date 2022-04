Cance’Run Espinasse-Vozelle, 28 mai 2022, Espinasse-Vozelle. Cance’Run Stade municipal Henri Morand Rue du stade Espinasse-Vozelle

2022-05-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-28 16:00:00 16:00:00 Stade municipal Henri Morand Rue du stade

Espinasse-Vozelle Allier Espinasse-Vozelle Course d’obstacles solidaire au profit de la recherche contre le cancer pédiatrique cancerun03@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/eclaireuses-eclaireurs-de-vichy/evenements/cance-run-course-d-obstacles-solidaire Stade municipal Henri Morand Rue du stade Espinasse-Vozelle

Lieu Espinasse-Vozelle Adresse Stade municipal Henri Morand Rue du stade Ville Espinasse-Vozelle

