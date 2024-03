CANCER BATS L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex, jeudi 16 mai 2024.

Les Cancer Bats sont un groupe de punk rock et de hardcore punk canadien formé en 2004 à Toronto, en Ontario. Le groupe est composé du chanteur Liam Cormier, du guitariste Scott Middleton, du batteur Mike Peters et du bassiste Jaye R. Schwarzer. Ils sont connus pour leur énergie brute sur scène, leurs riffs de guitare lourds et leur son puissant.Leur style musical est un mélange de punk, de hardcore et de métal, avec des influences allant du punk classique au metalcore. Leurs paroles abordent souvent des thèmes sombres et introspectifs, traitant de sujets tels que la lutte personnelle, la société moderne et les injustices.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:00

L’Empreinte 301, Avenue de l’Europe 77547 Savigny Le Temple Cedex 77