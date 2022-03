Concert chant & orgue Eglise Saint-Méen Cancale Catégories d’évènement: Cancale

Ille-et-Vilaine

Concert chant & orgue Eglise Saint-Méen, 20 mai 2022 20:30, Cancale. Vendredi 20 mai, 20h30 Sur place libre participation http://www.laroutedesorgues.weebly.com, http://www.facebook.com/laroutedesorgues, 0683165716, laroutedesorgues@gmail.com Concert de musique sacrée avec la soprano Françoise Masset & Pascal Marsault au grand orgue Airs sacrés pour soprano & orgue avec Françoise Masset, soprano & Pascal Marsault, orgue Œuvres de Franck, Mendelssohn, Vierne, Widor … Quelle joie d’accueillir ce duo “chant & orgue” dont la réputation n’est plus à faire !

Françoise Masset & Pascal Marsault nous offriront un programme “sur mesure” pour l’église de Cancale & ses deux orgues, grand & petit !

Les deux artistes, complices depuis de nombreuses années, explorent pour nous un répertoire d’une grande richesse, choisissant de véritables pépites de la musique vocale des XIXè et XXè siècles ! – en partenariat avec les Amis des orgues de Cancale – Eglise Saint-Méen Cancale 35260 Cancale Ille-et-Vilaine vendredi 20 mai – 20h30 à 21h45

Détails Heure : 20:30 - 21:45 Catégories d’évènement: Cancale, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Eglise Saint-Méen Adresse Cancale Ville Cancale lieuville Eglise Saint-Méen Cancale Departement Ille-et-Vilaine

Eglise Saint-Méen Cancale Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cancale/

Concert chant & orgue Eglise Saint-Méen 2022-05-20 was last modified: by Concert chant & orgue Eglise Saint-Méen Eglise Saint-Méen 20 mai 2022 20:30 cancale Eglise Saint-Méen Cancale

Cancale Ille-et-Vilaine