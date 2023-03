Concert Jeunes Talents Eglise Saint-Méen, 19 mai 2023 20:30, Cancale.

Concert Jeunes Talents avec Louyse Gris & Antoine Thomas, grand orgue.

Œuvres de Bach, Mozart, Alain, Aubertin. Vendredi 19 mai, 20h30 1

http://www.laroutedesorgues.weebly.com

Pour la première fois à Cancale, la Route des Orgues donne carte blanche à deux jeunes talents de l’orgue !

Louyse Gris & Antoine Thomas seront aux claviers du grand orgue pour un programme subtil et coloré.

Issus de la prestigieuse classe d’orgue du CNSM de Lyon, élèves de François Espinasse et Liesbeth Schlumberger, ces deux jeunes artistes sauront apprivoiser l’instrument avec tout le talent et la sensibilité qu’on leur connaît.

– en partenariat avec les Amis des Orgues de Cancale –

Eglise Saint-Méen Cancale Cancale 35260 Ille-et-Vilaine

