Paris Expo Porte de Versailles, le lundi 28 février à 14:30

Le portail CANARI (Climate ANalysis for Agricultural Recommendations and Impacts) met à disposition des acteurs du monde agricole divers indicateurs agroclimatiques pour les accompagner dans leurs démarches d’adaptation au changement climatique. Cet outil web gratuit permet de visualiser plus d’une centaine d’Indicateurs Agro-climatiques pour diverses productions agricoles. Cet outil sera disponible début mars. Venez le découvrir cet outil sur notre stand !

Entrée libre

L’agriculture et la forêt figurent parmi les premiers secteurs impactés par le changement climatique. Préparez votre stratégie d’adaptation ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T14:30:00 2022-02-28T15:00:00

