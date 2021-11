RHIZOM DJ SET CANARD ELECTRIK, 26 novembre 2021 22:30, Dinan.

CANARD ELECTRIK.

Vendredi 26 novembre, 22h30

RHIZOM DJ SET

Co-fondateur du collectif Kepler, Rhizom est un Dj actif sur la scène rennaise. Passionné de musique électronique depuis le début des années 2000, il est longtemps resté adepte des sonorités old school. Ses premières influences sont en effet marquées par la scène underground des années 90, avec des collectifs tels que Spiral Tribe, Furious ou encore Teknocrates. Ses mixes s’orientent à l’époque rapidement vers l’Acid Techno, et cela pendant une dizaine d’années.

L’année 2015 marque alors un tournant : ses influences évoluent et il abandonne progressivement les mixes old skool pour nous offrir des mixes aux accents plus récents. Il s’implante également sur la scène électronique rennaise, multipliant les dates en bars, à l’Ubu ainsi qu’au 1988 Live Club. C’est également l’année de création de Kepler, association avec laquelle il organisera plusieurs événements d’ampleur en collaboration avec d’autres collectifs locaux : Open Air des Gayeulles durant le Made Festival, ou encore la Summer Session pour la fête de la musique à Rennes.

Grâce à ses influences riches et éclectiques, ses sets naviguent aujourd’hui entre Deep House et Techno incisive. Il distille le plus souvent une Techno aux sonorités envoûtantes, influencé par des artistes tels que Laurent Garnier, KiNK, Steve Rachmad, Carl Craig, Marc Romboy ou encore Vince Watson.

https://www.facebook.com/dj.rhzm

vendredi 26 novembre – 22h30 à 23h30

CANARD ELECTRIK 22 rue de la Chaux, 22100 Dinan Dinan 22100 Côtes d’Armor

