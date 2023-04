Les samedis célestes 2700 route de Vimoutiers, 6 mai 2023, Canapville.

Fasciné par le ciel ? Envie de découvrir les étoiles et de se repérer dans le ciel ? Vous apprendrez à reconnaître les constellations à l’oeil nu et serez capable de parcourir le ciel comme un chemin de randonnée…

Et découvrez la mythologie qui entoure cette voûte céleste !

Tout public à partir de 7 ans.

Sur réservation.

Chaque samedi du 1er avril au 30 septembre 2023, de 22:00 à 23:30 (sauf le 09 septembre 2023).

Minimum de personnes pour maintien de la soirée : 2

Maximum : 10 personnes

La soirée pourra être annulée si le temps ne permet pas d’observer correctement..

2023-05-06 à 22:00:00 ; fin : 2023-05-06 23:30:00. .

2700 route de Vimoutiers Lieu-dit La Boscraie

Canapville 61120 Orne Normandie



Fascinated by the sky? Want to discover the stars and find your way around the sky? You will learn to recognize the constellations with the naked eye and will be able to walk through the sky like a hiking trail…

And discover the mythology that surrounds this celestial vault!

For the general public from 7 years old.

On reservation.

Every Saturday from April 1 to September 30, 2023, from 22:00 to 23:30 (except September 09, 2023).

Minimum number of people to maintain the evening: 2

Maximum : 10 people

The evening may be cancelled if the weather does not allow for proper observation.

¿Le fascina el cielo? ¿Te gustaría descubrir las estrellas y orientarte en el cielo? Aprenderá a reconocer las constelaciones a simple vista y podrá recorrer el cielo como si fuera una ruta de senderismo…

¡Y descubra la mitología que rodea a esta bóveda celeste!

Para el público en general a partir de 7 años.

En reserva.

Todos los sábados del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023, de 22:00 a 23:30 (excepto el 09 de septiembre de 2023).

Número mínimo de personas para la velada: 2

Máximo: 10 personas

La velada podrá cancelarse si el tiempo no permite una observación adecuada.

Fasziniert vom Himmel? Haben Sie Lust, die Sterne zu entdecken und sich am Himmel zurechtzufinden? Sie werden lernen, die Sternbilder mit bloßem Auge zu erkennen und werden in der Lage sein, den Himmel wie einen Wanderweg abzulaufen…

Und entdecken Sie die Mythologie, die dieses Himmelsgewölbe umgibt!

Für alle Altersgruppen ab 7 Jahren.

Mit Voranmeldung.

Jeden Samstag vom 1. April bis zum 30. September 2023, von 22:00 bis 23:30 Uhr (außer am 09. September 2023).

Mindestanzahl an Personen für die Aufrechterhaltung des Abends: 2

Maximum: 10 Personen

Der Abend kann abgesagt werden, wenn das Wetter eine gute Beobachtung nicht zulässt.

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme