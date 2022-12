Concours de pêche et dégustation de friture canal latéral à la Loire Beaulieu-sur-loire Catégorie d’évènement: Beaulieu-sur-Loire

Concours de pêche et dégustation de friture canal latéral à la Loire, 3 septembre 2023, Beaulieu-sur-loire. Concours de pêche et dégustation de friture Dimanche 3 septembre 2023, 11h00 canal latéral à la Loire

Voir https://lespecheursbelloceen.wixsite.com/aappma

Les pêcheurs bellocéens organisent un concours de pêche au coup et proposent une restauration autour de la dégustation de friture. canal latéral à la Loire Chemin de la Fontaine, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire Concours de pêche au coup ouvert à tous à partir de 12 ans organisé par les Pêcheurs bellocéens. Inscriptions dès 11h. Restauration de 12h à 14h avec de la friture à déguster. Buvette. Le concours se déroulera ensuite de 14h à 17h. La carte de pêche est obligatoire.

